Recovery plan | Openpolis | “I ministeri dei leghisti Giorgetti e Garavaglia non rispettano il vincolo di destinare il 40% delle risorse al Sud”

(Di martedì 21 giugno 2022) Il ministero del Turismo e quello dello Sviluppo economico, guidati daiMassimoe Giancarlo, destinano al Sud molto meno del 40%del Pnrr che gestiscono. A rilevarlo è, che prende spunto dalla prima relazione istruttoria sul rispetto deldi destinazione alle regioni del Mezzogiorno preparata dal dipartimento per la coesione territoriale. La fondazione ricorda come la riserva del 40%, introdotta per cercare di ridurre i divari tra territori, sia ancora più rilevante per gli enti che gestiscono una parte considerevolecomplessive. Come il Mise, che con oltre 25 miliardi di euro train senso stretto e fondo ...

Roma, 21 giu. (askanews) - Favorire il dialogo tra le forze politiche e le parti sociali sulle infrastrutture, che, grazie alle risorse del recovery plan, possono diventare uno dei principali driver per il rilancio del Paese: è la proposta avanzata dall'Ugl nel corso di un incontro sul tema "Reti per lo sviluppo. L'interconnessione". Stabilizzazioni per i precari della Pubblica amministrazione. Ma anche assunzioni per le Forze di polizia e i vigili del fuoco. Il secondo decreto legge per accelerare l'attuazione del PNRR.