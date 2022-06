Poesie sulle strisce pedonali a Montesilvano: la strada si tinge di positività (Di martedì 21 giugno 2022) “Spegnete TikTok e baciatevi!”. Nel comune abruzzese di oltre 50mila abitanti di Montesilvano le strisce pedonali si tingono di poesia per diventare strisce di positività. Per la campagna “Attra-versi”, oltre una ventina di passaggi pedonali – agli ingressi di licei, elementari, asili, strade e lungomari principali – sono diventati carta bianca per piccoli slogan, strofe di canzoni note, ispirazioni, ma anche inviti. Sempre e solo dalla prima riga: Dalla campagna di Montesilvano “Attra-versi” all’hashtag #attraVersi ideata da Alessio SarraL’imprenditore artefice: “C’è bisogno di sorridere” Alessio Sarra, classe 1982, imprenditore, proprietario della pescarese Sarra Immobiliari, creativo ed esperto di comunicazioneFrasi impresse con vernici antiscivolo negli ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 21 giugno 2022) “Spegnete TikTok e baciatevi!”. Nel comune abruzzese di oltre 50mila abitanti dilesi tingono di poesia per diventaredi. Per la campagna “Attra-versi”, oltre una ventina di passaggi– agli ingressi di licei, elementari, asili, strade e lungomari principali – sono diventati carta bianca per piccoli slogan, strofe di canzoni note, ispirazioni, ma anche inviti. Sempre e solo dalla prima riga: Dalla campagna di“Attra-versi” all’hashtag #attraVersi ideata da Alessio SarraL’imprenditore artefice: “C’è bisogno di sorridere” Alessio Sarra, classe 1982, imprenditore, proprietario della pescarese Sarra Immobiliari, creativo ed esperto di comunicazioneFrasi impresse con vernici antiscivolo negli ...

