“Non mi arrendo”. Giovanni Allevi, le prime parole dopo l’annuncio sul tumore (Di martedì 21 giugno 2022) Una breve didascalia a corredo di una foto su Instagram: “Non ci girerò intorno ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”. Così Giovanni Allevi, il noto musicista, ha comunicato a tutti la sua malattia. Un annuncio che è arrivato qualche giorno fa e ha colto tutti di sorpresa. Poi il musicista e compositore aveva aggiunto: “La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”. Attorno a Giovanni Allevi si sono stretti tantissimi fan e personaggi pubblici che gli hanno voluto manifestare affetto e vicinanza in questo delicato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 giugno 2022) Una breve didascalia a corredo di una foto su Instagram: “Non ci girerò intorno ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”. Così, il noto musicista, ha comunicato a tutti la sua malattia. Un annuncio che è arrivato qualche giorno fa e ha colto tutti di sorpresa. Poi il musicista e compositore aveva aggiunto: “La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”. Attorno asi sono stretti tantissimi fan e personaggi pubblici che gli hanno voluto manifestare affetto e vicinanza in questo delicato ...

