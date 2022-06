Monza | ufficiale l’ingaggio di Ranocchia | l’ex Inter ha firmato un biennale

(Di martedì 21 giugno 2022) Andreaè ufficialmente il primo colpo di mercato delneopromosso in Serie A.difensore centrale dell’haun contratto fino al 30 giugno 2024. Il trentaquattrenne può vantare complessivamente 215 presenze in Serie A, 34 tra Champions ed Europa League e ha anche 21 con la maglia della Nazionale azzurra. A comunicarlo è direttamente lo stesso club lombardo attraverso il proprio sito. SportFace.

Andreaw Gravillon e Michele Di Gregorio sono stati riscattati da Stade Reims e per un totale di 7,5 milioni di euro, mentre Matias Vecino, Andrea Ranocchia e Ivan Perisic (già al ...