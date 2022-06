Marco Cucolo si scusa con Lory del Santo e lei lo perdona: pace fatta (Di martedì 21 giugno 2022) Si è presentato con un mazzo di rose rosse in mano e un bel discorso di scuse pronto il buon Marco Cucolo nello studio dell’Isola dei famosi 2022 e a quanto pare, la sua “tattica” ha funzionato. Come ha anche funzionato la tattica di Lory del Santo, che ha fatto dimenticare tutto quello che era successo sull’Isola, il suo percorso, buttando fumo negli occhi a tutti. Già perchè è parecchio palese che tutta questa storia sia stata solo una sceneggiata per dire qualcosa in studio. Se consideriamo che quando Marco Cucolo si è ritirato dall’Isola, c’è stato giusto un breve comunicato, mentre per Edoardo oltre un’ora e mezza di puntata, si capisce bene dove tirasse il vento e la Del Santo, che di tv ne ha fatta tanta, aveva capito quale sarebbe stato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 21 giugno 2022) Si è presentato con un mazzo di rose rosse in mano e un bel discorso di scuse pronto il buonnello studio dell’Isola dei famosi 2022 e a quanto pare, la sua “tattica” ha funzionato. Come ha anche funzionato la tattica didel, che ha fatto dimenticare tutto quello che era successo sull’Isola, il suo percorso, buttando fumo negli occhi a tutti. Già perchè è parecchio palese che tutta questa storia sia stata solo una sceneggiata per dire qualcosa in studio. Se consideriamo che quandosi è ritirato dall’Isola, c’è stato giusto un breve comunicato, mentre per Edoardo oltre un’ora e mezza di puntata, si capisce bene dove tirasse il vento e la Del, che di tv ne hatanta, aveva capito quale sarebbe stato ...

