Lukaku torna all’Inter, è fatta: accordo totale con il Chelsea, i dettagli dell’operazione (Di martedì 21 giugno 2022) Lukaku-Inter, è fatta. I nerazzurri sono scatenati in questa prima parte di calciomercato, dopo il rinnovo dell’allenatore Simone Inzaghi fino al 2024 sono in arrivo altri colpi, anche in uscita. L’intenzione della dirigenza è quella di riportare l’Inter in testa alla classifica del campionato di Serie A e le ultime mosse sono interessanti. Continua la trattativa per Paulo Dybala, l’intesa con l’ex Juventus è ormai ai dettagli e l’ufficialità è attesa a breve nonostante le ultime voci di frenata. In uscita Skriniar, il Psg è pronto a mettere sul piatto i 75 milioni di euro richiesti dai nerazzurri. Sulla destra è arrivato Bellanova dal Cagliari e non è da escludere anche la cessione di Dumfries. La notizia più importante riguarda l’accordo per il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku. I nerazzurri e ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 21 giugno 2022)-Inter, è. I nerazzurri sono scatenati in questa prima parte di calciomercato, dopo il rinnovo dell’allenatore Simone Inzaghi fino al 2024 sono in arrivo altri colpi, anche in uscita. L’intenzione della dirigenza è quella di riportare l’Inter in testa alla classifica del campionato di Serie A e le ultime mosse sono interessanti. Continua la trattativa per Paulo Dybala, l’intesa con l’ex Juventus è ormai aie l’ufficialità è attesa a breve nonostante le ultime voci di frenata. In uscita Skriniar, il Psg è pronto a mettere sul piatto i 75 milioni di euro richiesti dai nerazzurri. Sulla destra è arrivato Bellanova dal Cagliari e non è da escludere anche la cessione di Dumfries. La notizia più importante riguarda l’per il ritorno in nerazzurro di Romelu. I nerazzurri e ...

