“L’ha fatto prima di ucciderla?”. Elena Del Pozzo, sulla mamma un sospetto choc dalle indagini (Di martedì 21 giugno 2022) Sono tanti i punti oscuri da chiarire sulla morte di Elena Del Pozzo, la bimba di 5 anni uccisa dalla mamma Martina Patti. La donna è reo confessa del delitto e ha detto di aver accoltellato la piccola Elena nelle campagne di Mascalucia, lì dove poi ha occultato il cadavere. Inoltre ha spiegato di aver chiesto alla bambina di seguirla in un campo vicino casa intorno alle 15 del pomeriggio. Con sé ha portato un coltello, una zappa e alcuni sacchi dell’immondizia. Una volta raggiunto il campo, Patti ha colto di sorpresa la piccola Elena avvolgendo la sua testa in un sacco nero. Poi L’ha accoltellata e ha inflitto i colpi finali con la zappa. Al momento non è stata trovata l’arma del delitto: i carabinieri infatti non sono riusciti a ritrovare il coltello da cucina che ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 giugno 2022) Sono tanti i punti oscuri da chiariremorte diDel, la bimba di 5 anni uccisa dallaMartina Patti. La donna è reo confessa del delitto e ha detto di aver accoltellato la piccolanelle campagne di Mascalucia, lì dove poi ha occultato il cadavere. Inoltre ha spiegato di aver chiesto alla bambina di seguirla in un campo vicino casa intorno alle 15 del pomeriggio. Con sé ha portato un coltello, una zappa e alcuni sacchi dell’immondizia. Una volta raggiunto il campo, Patti ha colto di sorpresa la piccolaavvolgendo la sua testa in un sacco nero. Poiaccoltellata e ha inflitto i colpi finali con la zappa. Al momento non è stata trovata l’arma del delitto: i carabinieri infatti non sono riusciti a ritrovare il coltello da cucina che ...

Pubblicità

alaffranchi : Le parole sono importanti. ah no, quello era Nanni Moretti. Ma anche per @mengonimarco lo sono e nel concerto a S.… - fanpage : Resta senz'acqua la Lombardia. La siccità ha fatto sparire fiumi e gran parte di alcuni laghi della regione. Tra le… - bobogiac : Cioè il segretario del Pd che ha detto che il referendum è buttare la palla in tribuna e che ha fatto campagna per… - idontcare687 : @lully82 Cinghio ha messo una storia con in mano una coccinella e qualche gg fa a Myconos l'amico di Jess aveva fat… - MutiLeonilde : RT @AlessandraOdri: Questa mattina, vicino al porto di Ibiza, ho visto Alba Parietti! Volevo fotografarla, ma lei mi ha fatto uno sguardo s… -