«La più grande imprenditrice digitale a Sanremo» affiancherà Amadeus nelle serate di apertura e chiusura (Di martedì 21 giugno 2022) Chiara Ferragni è la prima co-conduttrice di Sanremo 2023 scelta da Amadeus per la 73esima edizione del Festival. L’annuncio è stato dato dal presentatore Rai durante l’edizione serale del TG1. Immediatamente seguito da un post sul profilo Instagram di Chiara. Chiara Ferragni, storia di un successo guarda le foto Leggi anche › “Sanremo 2023”, il regolamento del prossimo Festival tra conferme e novità Chiara Ferragni a Sanremo ... Leggi su iodonna (Di martedì 21 giugno 2022) Chiara Ferragni è la prima co-conduttrice di2023 scelta daper la 73esima edizione del Festival. L’annuncio è stato dato dal presentatore Rai durante l’edizione serale del TG1. Immediatamente seguito da un post sul profilo Instagram di Chiara. Chiara Ferragni, storia di un successo guarda le foto Leggi anche › “2023”, il regolamento del prossimo Festival tra conferme e novità Chiara Ferragni a...

Pubblicità

CottarelliCPI : Eni entra nel più grande progetto al mondo di gas naturale liquefatto in Qatar. Un passo importante per renderci in… - WeAreTennisITA : Il giocatore più forte su erba in questo momento si chiama Matteo Berrettini ?????? Dopo il successo di Stoccarda, Ma… - reportrai3 : La linea di ventilatori e respiratori della Philips Respironics è finita nel più grande richiamo di dispositivi med… - rombi_ti : RT @MicheleBonates3: Da un anno il peggiore governo della nostra storia.guidato dal più grande bluff politico Italiano,osannato da quattro… - lettore1969 : RT @baffi_francesco: Briatore, uno dei più grande evasori e delinquenti italiani degli ultimi 50 anni: 'Ma quelli che fanno pagare la pizza… -