Inter, Gazzetta: “Skriniar e il grande rilancio da Parigi” (Di martedì 21 giugno 2022) Inter, Gazzetta- Come si evince dal quotidiano in questione la Gazzetta l’offerta apparente del Psg di 50mln per il difensore sta per essere alzata. La squadra Inter è davvero pressata in questi giorni tra grandi uscite e grandi presunte entrate in uno dei mesi di giugno che passeranno davvero alla storia per le grandi trattative nerazzurre in atto. Il fascino del club è davvero una costante nel mondo del calcio. Soprattutto quando si parla di uscite i giocatori della sponda milanese vengono davvero valutati con grande peso mediatico e economico. Dopo la giornata di ieri Milan Skriniar è più vicino al PSG. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa per portare lo slovacco a Parigi è caldissima, favorita dalla presenza di un ... Leggi su seriea24 (Di martedì 21 giugno 2022)- Come si evince dal quotidiano in questione lal’offerta apparente del Psg di 50mln per il difensore sta per essere alzata. La squadraè davvero pressata in questi giorni tra grandi uscite e grandi presunte entrate in uno dei mesi di giugno che passeranno davvero alla storia per le grandi trattative nerazzurre in atto. Il fascino del club è davvero una costante nel mondo del calcio. Soprattutto quando si parla di uscite i giocatori della sponda milanese vengono davvero valutati conpeso mediatico e economico. Dopo la giornata di ieri Milanè più vicino al PSG. Secondo quanto riportato da Ladello Sport, la trattativa per portare lo slovacco aè caldissima, favorita dalla presenza di un ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Inter-Lukaku: ci siamo! Incontro con il Chelsea in corso, accordo a un passo - Gazzetta_it : #Dybala-#Inter, summit in vista: c'è da risolvere la grana legata ai bonus - Gazzetta_it : Chi è Bellanova e perché l’Inter ci vede il futuro #calciomercato - BackMassy : @SandroSca @Gazzetta_it Tranquillo che appena prendete #DiMaria avrete settimane di Asado, qui per vincere la CL, E… - simonesalvador : N.B. mero dato statistico. Ultime 14 prime pagine #Gazzetta: -9 sul calciomercato dell'#Inter (4 Lukaku, 3 Dybala,… -