Il principe William il 21 giugno compie 40 anni. Ecco cosa gli ha regalato la regina Elisabetta, facendo felice anche Kate Middleton (Di martedì 21 giugno 2022) Il 21 giugno il principe William compie 40 anni. Per festeggiare l’importante traguardo, la regina Elisabetta ha pensato bene di fare un regalo al nipote. Un dono di cui beneficierà anche Kate Middleton… (foto: Getty) Sembra ieri che Lady Diana usciva dalla porta del St.Mary Hospital di Londra, vestita di verde, con in braccio il suo primogenito. Era il 22 giugno 1982, un giorno dopo il parto. Ad attenderla decine di fotografi, pronti a immortalare la neomamma insieme al suo frugoletto. Un bambino predestinato, che sarebbe entrato nella storia con il nome di William, erede in seconda della regina Elisabetta. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU ... Leggi su amica (Di martedì 21 giugno 2022) Il 21il40. Per festeggiare l’importante traguardo, laha pensato bene di fare un regalo al nipote. Un dono di cui beneficierà… (foto: Getty) Sembra ieri che Lady Diana usciva dalla porta del St.Mary Hospital di Londra, vestita di verde, con in braccio il suo primogenito. Era il 221982, un giorno dopo il parto. Ad attenderla decine di fotografi, pronti a immortalare la neomamma insieme al suo frugoletto. Un bambino predestinato, che sarebbe entrato nella storia con il nome di, erede in seconda della. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU ...

