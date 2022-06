Il mare risale lungo il Po | campi devastati dall' acqua salata | così si corre ai ripari

Leggi su lastampa

(Di martedì 21 giugno 2022) «Sarà profondo sì e no 50 centimetri. Da venti giorni nessuno si azzarda a uscire in barca perché si rischia di restare insabbiati. Ormai è un fiume camminabile, più che navigabile». Mauro Voltolina, direttore della Società Canottieri di Pontelagoscuro, la frazione di Ferrara affacciata sul Po, infila inuna canna di bambù e scuote la testa rassegnato. Intorno a lui, ai piedi dell’argine, c’è un pavimento di gusci di vongole, tronchi e copertoni impastati con fango secco e grigio. Un inquietante fossile contemporaneo e apocalittico. «Siamo almeno sette metri sotto lo zero idrometrico, una cosa mai vista a giugno - continua, mostrando la vasta isola che si è formata in mezzo al fiume -. Nella zona navigabile ci saranno due metri di fondo, ma in qualche punto di sicuro il livello è più basso anche lì. E pensare che in questa stagione di solito organizziamo gite in ...