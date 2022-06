Pubblicità

Adnkronos

Infatti i giudici ritengono illegittima la registrazione provvisoria concessa dall'amministrazione Trump nel 2020, perché l'EPA non ha considerato adeguatamente se ilprovochi il cancro e ...La denuncia in un rapporto di esperti internazionali.studi sugli animali relativi agli effetti dell'erbicida dimostrerebbero linfomi e tumori, ma il comitato di valutazione nega la ... Glifosato, gli USA verso un nuova valutazione (Adnkronos) - L’agenzia per la protezione ambientale degli USA (EPA) deve riaprire la procedura di valutazione per l’uso del glifosato, l’erbicida prodotto da Bayer-Monsanto. E’ quanto emerge da una ...L’Epa deve rifare la valutazione del glifosato, la molecola alla base dei più comuni erbicidi come il Roundup di Bayer-Monsanto.