Pubblicità

Il Tempo

Martedì intervengono l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie (Enea), Acquirente unico e il Gestore dei mercati energetici (). Il ...L' Industria ascolterà i rappresentanti di Arera, Enea, Acquirente Unico enell'ambito dell'esame dell'Atto UE sulla sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi energia accessibili. Sul medesimo ... Elettricita: Gme, prezzo vola a 261,97 euro/MWh Roma, 21 giu.-Con un aumento superiore a un quarto in appena sette giorni il prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica, registrato dal Gme, è balzato nell ...MILANO (ITALPRESS) - Si è concluso l'evento "Data Driven Cities. Le infrastrutture digitali abilitanti per uno sviluppo urbano sostenibile: un confronto t ...