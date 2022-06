Covid oggi Lazio, 7.549 contagi e 3 morti. A Roma 4.474 casi (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 7.549 i nuovi contagi oggi, 21 giugno, nel Lazio. . I casi a Roma città sono a quota 4.474. Nello specifico, riferisce il bollettino Covid della Regione, su 6.063 tamponi molecolari e 35.795 tamponi antigenici per un totale di 41.858 tamponi, si registrano 7.549 nuovi casi positivi (+4.915), sono 3 i decessi (-3), 527 i ricoverati (+26), 48 le terapie intensive (+4) e +4.149 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18%. “I casi sono in deciso aumento, necessaria quarta dose per over 80, sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie del Lazio. Asl ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 7.549 i nuovi, 21 giugno, nel. . Icittà sono a quota 4.474. Nello specifico, riferisce il bollettinodella Regione, su 6.063 tamponi molecolari e 35.795 tamponi antigenici per un totale di 41.858 tamponi, si registrano 7.549 nuovipositivi (+4.915), sono 3 i decessi (-3), 527 i ricoverati (+26), 48 le terapie intensive (+4) e +4.149 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18%. “Isono in deciso aumento, necessaria quarta dose per over 80, sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Nel dettaglio ie i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie del. Asl ...

