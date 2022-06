Caos al pronto soccorso | paziente rompe il naso al medico con una testata

Pubblicità

LilliAscoli : @ilgiornale Io lo passato al pronto soccorso del Gemelli 3 giorni in un girone dantesco dove ho fatto 6 sacche di s… - Luca_zone : RT @Striscia: Un racconto che lascia senza parole. #prontosoccorso @JimmyGhione - lanuovariviera : Caos al Pronto Soccorso, il Comitato: 'Problemi gravi già segnalati da tempo' - infoitinterno : Roma, Pronto Soccorso nel caos: la testimonianza shock dal San Camillo - News - Striscia la Notizia - lanuovariviera : Caos al Pronto Soccorso, Casini a Spazzafumo: 'Invece di usare i social, convochi la conferenza dei sindaci' -

Striscia la notizia

di Silvana Palazzo)M5S/ Dietro Di Maio, la "vendetta" di Conte contro Draghi 'SPETTA A NOI ... Alla Camera invece il gruppo sarebbe giàanche se " Il numero esatto dei componenti ancora non ...... 'Più coinvolgimento delle Camere' - Dopo l'intervento del premier è iniziata la discussione generale, inevitabilmente condizionata dalinterno al Movimento 5 Stelle (con Di Maioalla ... Roma, Pronto Soccorso nel caos: la testimonianza shock dal San Camillo - News - Striscia la Notizia "D’estate non è infrequente che al nostro Pronto Soccorso possano arrivare anche 200 persone in 24 ore, con due medici in servizio" ...La consigliera regionale Pd: "Ho depositato questa mattina un’interrogazione al Presidente Acquaroli. Speriamo si smuova qualcosa" ...