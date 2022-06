Armi all’Ucraina, duro affondo della Cei contro Draghi (Di martedì 21 giugno 2022) “L’agricoltura è un’attività umana che assicura la produzione di beni primari ed è sorgente di grandi valori. Apprezziamo oggi più che mai questa attività produttiva in un tempo segnato dalla guerra, perché la mancata produzione di grano affama i popoli e li tiene in scacco. Le scelte assurde di investire in Armi anziché in agricoltura fanno tornare attuale il sogno di Isaia di trasformare le spade in aratri, le lance in falci”. È quanto affermano i vescovi italiani nel Messaggio della Cei per la 72/a Giornata Nazionale del Ringraziamento, in programma il prossimo 6 novembre. Il messaggio della Cei: “L’agricoltura è un’attività umana che assicura la produzione di beni primari” La comunità cristiana, aggiungono i vescovi, invoca, inoltre, un “impegno forte da parte delle autorità pubbliche: è necessaria un’azione continuativa di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 giugno 2022) “L’agricoltura è un’attività umana che assicura la produzione di beni primari ed è sorgente di grandi valori. Apprezziamo oggi più che mai questa attività produttiva in un tempo segnato dalla guerra, perché la mancata produzione di grano affama i popoli e li tiene in scacco. Le scelte assurde di investire inanziché in agricoltura fanno tornare attuale il sogno di Isaia di trasformare le spade in aratri, le lance in falci”. È quanto affermano i vescovi italiani nel MessaggioCei per la 72/a Giornata Nazionale del Ringraziamento, in programma il prossimo 6 novembre. Il messaggioCei: “L’agricoltura è un’attività umana che assicura la produzione di beni primari” La comunità cristiana, aggiungono i vescovi, invoca, inoltre, un “impegno forte da parte delle autorità pubbliche: è necessaria un’azione continuativa di ...

