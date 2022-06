Armi a Kiev, la maggioranza è in stallo sul testo della risoluzione. Conte convoca d’urgenza il consiglio nazionale del M5s (Di martedì 21 giugno 2022) Giuseppe Conte ha convocato un consiglio nazionale del M5S. Un appuntamento che non era atteso ma che secondo quanto emerge è stato convocato d’urgenza: serve per fare il punto della situazione sulle trattative tra le forze politiche per la risoluzione di maggioranza sull’Ucraina. Nel pomeriggio, infatti, Mario Draghi riferisce al Parlamento in vista del prossimo consiglio Ue. Dopo che il premier parlerà al Senato le forse politiche che compongono la maggioranza di governo voteranno una risoluzione. Il problema è: cosa deve esserci scritto in quel documento? Su questa domanda la maggioranza è entrata in una fase di stallo. Il vertice cominciato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Giuseppehato undel M5S. Un appuntamento che non era atteso ma che secondo quanto emerge è statoto: serve per fare il puntosituazione sulle trattative tra le forze politiche per ladisull’Ucraina. Nel pomeriggio, infatti, Mario Draghi riferisce al Parlamento in vista del prossimoUe. Dopo che il premier parlerà al Senato le forse politiche che compongono ladi governo voteranno una. Il problema è: cosa deve esserci scritto in quel documento? Su questa domanda laè entrata in una fase di. Il vertice cominciato ...

