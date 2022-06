Zelensky | Ci servono armi | non per attaccare ma per difenderci da chi ci attacca

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 20 giugno 2022) "Abbiamo bisogno del vostro supporto, abbiamo bisogno dimoderne per contrastare l'esercito russo", ha detto il presidente ucraino Volodymyrintervenendo in videocollegamento al Global Policy Forum dell'Ispi in corso a Milano.ha ringraziato l'Italia e i paesi europei per il sostegno all'Ucraina, anche nel contesto delle sanzioni. "In vista del voto di domani, vi vorrei dire che non state finanziando l'avanzata ucraina ma la capacità di difendersi del nostro esercito. Ogni nostra avanzata è sul suolo ucraino. Non stiamo attraversando il confine, non stiamo uccidendo civili russi", ha ricordato il presidente, evidenziando al contempo come Kyiv non sia "spaventata dal secondo esercito al mondo". Tutti i cittadini ucraini sono motivati" nell'arrivare a una conclusione del conflitto, in cui "vogliamo mantenere il ...