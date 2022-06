PNRR siti web scuole: quando il fornitore sbagliato può far decadere il contributo (Di lunedì 20 giugno 2022) È terminata da pochi giorni la possibilità di richiedere i 7301,00 euro finanziati dall’avviso pubblico di PA Digitale 2026 con i fondi PNRR per l’implementazione di un modello standard di sito web scolastico. È tempo quindi di scegliere il fornitore. Ma come scegliere quello giusto? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 giugno 2022) È terminata da pochi giorni la possibilità di richiedere i 7301,00 euro finanziati dall’avviso pubblico di PA Digitale 2026 con i fondiper l’implementazione di un modello standard di sito web scolastico. È tempo quindi di scegliere il. Ma come scegliere quello giusto? L'articolo .

