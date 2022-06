Per Melissa Satta bikini hot e baci infiniti in vacanza con Mattia (Di lunedì 20 giugno 2022) Dalla Sardegna alla Puglia colleziona foto bollenti e fa impazzire i follower. Melissa Satta prima è volata in Costa Smeralda con il figlio Maddox e il compagno Mattia Rivetti, poi si è concessa qualche giorno nel Salento per uno shooting ad alto tasso erotico. L’estate della ex velina è cominciata sotto il segno della passione, dell’amore e dell’eros. Mentre il suo ex Kevin Prince Boateng convolava a nozze con Valentina Fradegrada, la Satta si lasciava andare ai baci con il nuovo fidanzato. E vissero tutti felici e contenti. Non importa se non stanno più insieme e se hanno ricostruito nuove famiglie, la Satta e Boateng hanno voltato pagina. Pare senza troppi rimpianti. Lui si è risposato in fretta e furia dopo un anno d’amore con la Fradegrada, Melissa si rilassa in ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 20 giugno 2022) Dalla Sardegna alla Puglia colleziona foto bollenti e fa impazzire i follower.prima è volata in Costa Smeralda con il figlio Maddox e il compagnoRivetti, poi si è concessa qualche giorno nel Salento per uno shooting ad alto tasso erotico. L’estate della ex velina è cominciata sotto il segno della passione, dell’amore e dell’eros. Mentre il suo ex Kevin Prince Boateng convolava a nozze con Valentina Fradegrada, lasi lasciava andare aicon il nuovo fidanzato. E vissero tutti felici e contenti. Non importa se non stanno più insieme e se hanno ricostruito nuove famiglie, lae Boateng hanno voltato pagina. Pare senza troppi rimpianti. Lui si è risposato in fretta e furia dopo un anno d’amore con la Fradegrada,si rilassa in ...

