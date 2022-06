Neonata morta: nominati periti,alle 15 l'autopsia a Cagliari (Di lunedì 20 giugno 2022) Si svolgerà alle 15, al Policlinico di Monserrato (Cagliari), l'autopsia sulla Neonata di Burgos, un piccolo paese in provincia di Sassari, partorita in casa e trovata senza vita venerdì pomeriggio, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 giugno 2022) Si svolgerà15, al Policlinico di Monserrato (), l'sulladi Burgos, un piccolo paese in provincia di Sassari, partorita in casa e trovata senza vita venerdì pomeriggio, ...

Pubblicità

leggoit : #neonata di cinque giorni #morta in casa, cos'è successo davvero? Oggi l'autopsia - infoitinterno : Neonata morta a Burgos, oggi dal Pm la famiglia indagata. In casa lenzuola con sangue - sardiniapost - UnioneSarda : #Sardegna - Neonata morta a #Burgos: attesa per l’autopsia. Il pm pronto a interrogare gli indagati - adiosu46 : RT @SardiniaPost: #Sardegna #Cronaca ? Neonata morta a Burgos, oggi la famiglia davanti al Pm di Nuoro. Madre, nonni e zia della piccola in… - SardiniaPost : #Sardegna #Cronaca ? Neonata morta a Burgos, oggi la famiglia davanti al Pm di Nuoro. Madre, nonni e zia della picc… -