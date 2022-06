La Camera di commercio francese in Italia premia i campioni della cooperazione tra i due Paesi (Di lunedì 20 giugno 2022) Si svolge a Roma il prossimo 23 giugno a Palazzo Farnese, sede dell’ambasciata di Francia, il Gala del Farnèse d’or. L’evento, che intende proporsi come appuntamento annuale per incentivare le relazioni franco-Italiane e celebrarne le eccellenze, è promosso dalla CCI France Italie – Camera di commercio. La serata vedrà la presenza di importanti rappresentanti del mondo istituzionale, politico, economico e culturale. In una cornice unica e prestigiosa e alla presenza del più alto grado di rappresentanti delle istituzioni, del business e della cultura, verranno consegnati 5 premi per onorare le collaborazioni virtuose tra Francia e Italia a tutti i livelli.Inoltre, verrà presentato il Manifesto del Farnèse d’or, un documento che si pone come corollario del Trattato del Quirinale per una ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 giugno 2022) Si svolge a Roma il prossimo 23 giugno a Palazzo Farnese, sede dell’ambasciata di Francia, il Gala del Farnèse d’or. L’evento, che intende proporsi come appuntamento annuale per incentivare le relazioni franco-ne e celebrarne le eccellenze, è promosso dalla CCI France Italie –di. La serata vedrà la presenza di importanti rappresentanti del mondo istituzionale, politico, economico e culturale. In una cornice unica e prestigiosa e alla presenza del più alto grado di rappresentanti delle istituzioni, del business ecultura, verranno consegnati 5 premi per onorare le collaborazioni virtuose tra Francia ea tutti i livelli.Inoltre, verrà presentato il Manifesto del Farnèse d’or, un documento che si pone come corollario del Trattato del Quirinale per una ...

Pubblicità

newsdinapoli : Camera di Commercio di Napoli, premiate quattro realtà imprenditoriali di Poggiomarino #Attualità - ProntoPCBaveno : RT @camcom_pno: ?? Al via da lunedì 20 giugno l'invio delle domande di #contributo per il Bando #Voucher Digitali della Camera di Commercio:… - baratto_m : RT @lucianocapone: Al Forum di San Pietroburgo, la Davos di Putin, non ci sarà solo la Confindustria italiana con il direttore di Confindus… - Unioncamere_Pie : RT @camcom_pno: ?? Al via da lunedì 20 giugno l'invio delle domande di #contributo per il Bando #Voucher Digitali della Camera di Commercio:… - Scomunicando : CAMERA DI COMMERCIO – “Benefit 2.0. Un modello di economia e solidarietà circolare”: il 22 giugno la presentazione -