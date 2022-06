Juve Rabiot | l’addio è sempre più vicino | ipotesi Premier League

Pubblicità

forumJuventus : Ultime di calciomercato da Di Marzio: ???? Rabiot è stato messo sul mercato e anche lui vuole lasciare la Juve ????… - Gazzetta_it : Juve-Atletico, incontro per Morata: offerti Kean, Rabiot o Zakaria - andreiaafurnica : invece rabiot ha chiesto la cessione, AMORE DI MAMMA DIMMI VUOI ANDARE TI CI PORTO IOOO #Rabiot #Juve - CalcioNews24 : Il futuro di #Rabiot potrebbe essere in #PremierLeague. ??Giusta la cessione? - Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Juve. Stampa, Rabiot ha chiesto la cessione -

PARIGI (Francia) - Non sarebbe più così convinto di restare alla. Al contrario, Adrien, avrebbe chiesto di andare via . Questo almeno è quanto riporta L'Équipe: " Adrien- scrive il quotidiano francese - vorrebbe lasciare la Juventus. Nonostante ...Adrienpotrebbe andar via dallain estate: lo United ci pensa ma ci sono anche Chelsea e Newcastle Lapotrebbe salutarein questa sessione di mercato. Il francese potrebbe essere uno degli addii in mezzo al campo che aiuterebbero la società a raccogliere soldi da reinvestire sul mercato. ...Allegri in ogni caso lo stima, ma non si metterebbe di certo nel mezzo a una trattativa del genere Calciomercato Juventus, il Chelsea su Rabiot. Secondo il giornalista che… Leggi ...PARIGI (Francia) - Non sarebbe più così convinto di restare alla Juve. Al contrario, Adrien Rabiot, avrebbe chiesto di andare via. Questo almeno è quanto riporta L'Équipe: "Adrien Rabiot - scrive il q ...