Inter | novità sul futuro di Bremer | c’è la data dell’incontro !

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 20 giugno 2022) Il mercato apre ufficialmente il 1 luglio ma, in via della Liberazione, sede della società dell’, da qualche settimana a questa parte, tanti agenti entrano ed escono dalla sede nerazzurra. Fino ad ora sembra essere la squadra più attiva, con tutti i media che danno ormai per fatto il super doppio colpo in attacco Dybala-Lukaku, che porterebbe la squadra ad essere super favorita l’anno prossimo per la vittoria dello Scudetto. Non solo movimenti in attacco, perchè Marotta e Ausilio pare abbiano chiuso anche per il giovane talento dell’Empoli Asllani, dando in prestito ai toscani Satriano, in rampa di lancio dopo l’esperienza di successo al Brest in Ligue 1.Torino FC Il mercato in entrata dell’, però, non finisce qui. Infatti sembrerebbe, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, che nei prossimi giorni ci ...