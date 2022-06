Guerra in Ucraina, appello di Zelensky all’Italia: “Continuate a supportare la nostra difesa” (Di lunedì 20 giugno 2022) Kiev – “Voglio dire che voi state supportando non l’avanzata delle forze ucraine, ma la capacità di difesa del nostro esercito”. Così il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky rispondendo in collegamento al Global Policy Forum di Ispi a una domanda sulla risoluzione che il Senato dovrà votare domani sul sostegno dell’Italia all’Ucraina. “Tutte le aree in cui stiamo avanzando sono territori ucraini. Non stiamo attraversando i confini, non stiamo uccidendo civili e cittadini russi. Noi siamo una nazione che vuole essere indipendente. Vi prego di supportarci”, ha detto Zelensky. “Grazie per il supporto alla nostra gente e ai nostri studenti. Questo è il nostro futuro. E non vogliamo perderlo. Grazie per preservarlo”, ha poi detto Zelensky. “Più di 12 milioni di ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 giugno 2022) Kiev – “Voglio dire che voi state supportando non l’avanzata delle forze ucraine, ma la capacità didel nostro esercito”. Così il presidente dell’Volodymyrrispondendo in collegamento al Global Policy Forum di Ispi a una domanda sulla risoluzione che il Senato dovrà votare domani sul sostegno dell’Italia all’. “Tutte le aree in cui stiamo avanzando sono territori ucraini. Non stiamo attraversando i confini, non stiamo uccidendo civili e cittadini russi. Noi siamo una nazione che vuole essere indipendente. Vi prego di supportarci”, ha detto. “Grazie per il supporto allagente e ai nostri studenti. Questo è il nostro futuro. E non vogliamo perderlo. Grazie per preservarlo”, ha poi detto. “Più di 12 milioni di ...

