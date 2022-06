(Di lunedì 20 giugno 2022) Nell’Italia del 2022, succede che (finalmente) al ripetuto insulto da parte di un uomo all’indirizzo dell’artista di turno sul palco – donna, neanche a dirlo – la musica si fermi evenga allontanato dalla pista. Non è la scena di un film dalla morale sociale: è successo qualche ora fa ae la protagonista di un gesto destinato ad essere replicato è stata. Durante una sua esibizione, laha sentito un uomo chiamarla utilizzando una parola offensiva e sessista. ““, a quanto sembra. Alla giovane rampolla sono bastati pochi secondi per far spegnere la musica e invitare l’uomo ad allontanarsi dal luogo dell’evento con tanto di cori da stadio al ritmo di “Scemo, scemo”. Dalla ricostruzione, pare addirittura che l’uomo in questione si sia ...

Pubblicità

trash_italiano : Elettra Lamborghini, insultata pesantemente durante la sua esibizione (a quanto pare per via di una challenge di Ti… - fulgentesV : RT @mariahshoney_: Vedere che un Damiano dei Måneskin può strizzarsi il pacco sul palco tra gli schiamazzi mentre c’è gente che va apposta… - Luce_news : Elettra Lamborghini insultata a Riccione: le urlano “t**ia”, lei ferma il concerto e manda via l’hater - lt91inmyveins : RT @mariahshoney_: Vedere che un Damiano dei Måneskin può strizzarsi il pacco sul palco tra gli schiamazzi mentre c’è gente che va apposta… - cataclism4 : RT @mariahshoney_: Vedere che un Damiano dei Måneskin può strizzarsi il pacco sul palco tra gli schiamazzi mentre c’è gente che va apposta… -

LA NAZIONE

insultata a un concerto La musica si ferma, la cantante, infastidita, si porta sul bordo del palco e inizia a insultare alcune persone nelle prime file. Il pubblico del concerto di ...Brutta disavventura perla quale durante un concerto a Riccione pare sia stata costretta a fermare tutto per riprendere un giovane nelle prime file c he pare non abbia fatto altro che insultarla per tutta ... Elettra Lamborghini a Firenze sul palco: evento in piazza Una decisione che farà felici tutti i fan. Ex on the Beach Italia sbarca su Mediaset Infinity: disponibile la prima edizione con Elettra Lamborghini Ebbene sì, Ex on the Beach Italia sbarca su ...Firenze, 20 giugno 2022 - C'è anche Elettra Lamborghini tra coloro che si esibiranno allo Yoga Radio Bruno Estate Firenze. Appuntamento lunedì sera in piazza della Santissima Annunziata. Una serata di ...