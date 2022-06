E’ morto Bochicchio, il broker accusato di truffa ai vip (Di lunedì 20 giugno 2022) E’ morto nella giornata di ieri Massimo Bochicchio. Il broker, 56 anni, ricordato per essere stato accusato di truffa nei confronti di personaggi noti come Antonio Conte, Marcello Lippi e Stephan El Sharaawy, se n’è andato in una manciata di secondi lungo la via Salaria, a Roma, a seguito di un incidente stradale. Bochicchio avrebbe L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 20 giugno 2022) E’nella giornata di ieri Massimo. Il, 56 anni, ricordato per essere statodinei confronti di personaggi noti come Antonio Conte, Marcello Lippi e Stephan El Sharaawy, se n’è andato in una manciata di secondi lungo la via Salaria, a Roma, a seguito di un incidente stradale.avrebbe L'articolo

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Incidente mortale per Massimo Bochicchio: la sua moto è andata a fuoco sulla Salaria, a Roma. Il broker era sotto p… - CalcioFinanza : E’ morto in un incidente stradale Massimo #Bochicchio, il broker accusato di truffa ad Antonio #Conte e altri vip d… - infoitinterno : Massimo Bochicchio, il truffatore dei vip, è morto in un incidente stradale. Ma la dinamica è un giallo - romatoday : Massimo Bochicchio, chi era il broker dei vip morto in un #incidenteroma stradale - IoleMontefusco : RT @Corriere: Morto in uno schianto in moto Massimo Bochicchio, il broker che aveva truffato i vip di Roma -