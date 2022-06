Camion finisce in una scarpata autista salvato dai vigili del fuoco

(Di lunedì 20 giugno 2022) Pescara - Un incidente questa mattina intorno alle 7,45 è occorso allo svincolo autostradale della A25 e A14, nei pressi di Villanova Cepagatti in provincia di Pescara, Unche trasportava bancali di legno è uscito fuori strada scivolando lungo unadeldi Pescara sono intervenuti con due squadre per soccorrere il guidatore del mezzo finito nellasottostante e mettere in sicurezza l'area. Il conducente delera rimasto intrappolato nella cabina. Idello hanno liberato e lo hanno consegnato al personale del 118 intervenuto con l’elicottero. Sul posto è intervenuto anche il personale tecnico della società Autostradale e la Polizia autostradale. leggi tutto

