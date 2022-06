Pubblicità

Cristian_FF_79 : RT @ASI_storico: ASI Circuito Tricolore 'Motociclettando' sulle colline del Chianti per l'ottavo appuntamento del calendario - ASI_storico : ASI Circuito Tricolore 'Motociclettando' sulle colline del Chianti per l'ottavo appuntamento del calendario - luca_gastaldi : ASI CIRCUITO TRICOLORE: 'MOTOCICLETTANDO' SULLE COLLINE DEL CHIANTI, SABATO 18 E DOMENICA 19 GIUGNO… - FerisTempora : @ManlioDS @ASI_spazio @NASA Mi raccomando, senza farsi prendere dall'eccitazione incontrollata e disattenta. Si ri… - Luca_Zunino : RT @ASI_storico: ASI CIRCUITO TRICOLORE: LA 26^ VERNASCA SILVER FLAG HA INCORONATO LE SUE REGINE -

QN Motori

Sempre intenso il calendario diTricolore con l'ottavo evento in calendario, il primo che vede protagoniste le due ruote: il 18 e 19 giugno si tiene Motociclettando , manifestazione riservata a motociclette costruite ...... organizzato dall'Associazione Italiana Beach Volley Club in partnership all'ente promotoree ... i lidi e quanti hanno collaborato per la buona riuscita della doppia tappa cittadina del. ... ASI Circuito Tricolore: "Motociclettando" sulle colline del Chianti ASI Circuito Tricolore: "Motociclettando" sulle colline del Chianti. L’edizione di quest’anno ha come filo conduttore i castelli e le badie.La Copa Catalana DHI anticipa lo que se podrá ver en poco menos de un mes en la parada de la UCI MTB World Cup de Vallnord Pal Arinsal (Andorra).