Allarme siccità | ecco perché si va verso lo stato di emergenza

Roma, 20 giu – Desta sempre più preoccupazione l'Allarme siccità. Le misure da prendere per affrontare il fenomeno saranno al centro della Conferenza delle Regioni, prevista per mercoledì 22 giugno. Una situazione che va a mettere a repentaglio i raccolti in un settore messo già a dura prova dagli effetti della guerra in Ucraina Le Regioni vogliono lo stato di emergenza Le Regioni chiederanno al Governo la dichiarazione dello stato di emergenza per la siccità. Scopo della richiesta sarà quello di dare priorità all'uso umano e agricolo delle risorse idriche. Questo quanto emerge dalle parole di Federico Caner, assessore all'Agricoltura della Regione Veneto e coordinatore della commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni. Tra le richieste delle ...

