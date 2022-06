'Vado a comprare il sushi' ed evade dai domiciliari. Arresto - bis per un 20enne: aveva massacrato di botte un uomo per un monopattino (Di domenica 19 giugno 2022) ANCONA - Era ai domiciliari, ma aveva fame: così è uscito per andare a comprare del sushi, con gli stessi vestiti che indossava quando, poche ore prima, ha massacrato di botte e forse accoltellato un ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 19 giugno 2022) ANCONA - Era ai, mafame: così è uscito per andare adel, con gli stessi vestiti che indossava quando, poche ore prima, hadie forse accoltellato un ...

