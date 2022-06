Tassa sugli allevatori? Ecco il piano per il cambiamento climatico (Di domenica 19 giugno 2022) Tassa sugli allevatori in arrivo, pare proprio che in Nuova Zelanda si sia facendo sempre più strada questa ipotesi per la salvaguardia del cambiamento climatico: ma di cosa si tratta? Potrebbe sembrare qualcosa di davvero curioso ad una prima lettura, eppure in Nuova Zelanda si sta facendo sempre più concreta questa ipotesi che riguarda proprio gli allevatori e i proprietari di bestiame, la notizia è stata riportata dal sito Ohga che ha spiegato anche il motivo per cui sembra si stia rendendo più che necessaria questo tipo di decisione che forse nemmeno i diretti interessati si sarebbero mai aspettati. Pare infatti che le emissioni di gas serra da parte della Nuova Zelanda sono per metà causate proprio dal settore agricolo e dagli allevamenti: il Paese composto da ... Leggi su chenews (Di domenica 19 giugno 2022)in arrivo, pare proprio che in Nuova Zelanda si sia facendo sempre più strada questa ipotesi per la salvaguardia del: ma di cosa si tratta? Potrebbe sembrare qualcosa di davvero curioso ad una prima lettura, eppure in Nuova Zelanda si sta facendo sempre più concreta questa ipotesi che riguarda proprio glie i proprietari di bestiame, la notizia è stata riportata dal sito Ohga che ha spiegato anche il motivo per cui sembra si stia rendendo più che necessaria questo tipo di decisione che forse nemmeno i diretti interessati si sarebbero mai aspettati. Pare infatti che le emissioni di gas serra da parte della Nuova Zelanda sono per metà causate proprio dal settore agricolo e dagli allevamenti: il Paese composto da ...

