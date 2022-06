Si tuffa in mare, batte la testa sugli scogli e comincia a perdere sangue: choc a Portonovo, un giovane portato all'ospedale (Di domenica 19 giugno 2022) ANCONA - Momenti di apprensione questa mattina a Portonovo per un ragazzo che si è tuffato in mare, dopo aver preso la rincorsa, ha battuto la testa contro gli scogli eha cominciato a perdere sangue. ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 19 giugno 2022) ANCONA - Momenti di apprensione questa mattina aper un ragazzo che si èto in, dopo aver preso la rincorsa, ha battuto lacontro gliehato a. ...

