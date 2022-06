Nel Lazio è arrivata una legge quadro a sostegno delle persone con disabilità (Di domenica 19 giugno 2022) AGI - La Regione Lazio ha approvato la legge quadro sulla disabilità che ha lo scopo di rimuovere e prevenire tutte quelle barriere ed ostacoli che impediscono alle persone con disabilità di raggiungere la massima autonomia e indipendenza possibile. Si tratta della legge approvata dal Consiglio Regionale del Lazio il 25 maggio scorso che ha accolto la proposta di legge 169 del 21 giugno 2019, e che ha stanziato 5,5 milioni di euro per il triennio 2022-2024. Diverse sono le aree dove si interviene: come le politiche del lavoro, i trasporti e la mobilità, le politiche di welfare abitativo, lo sport, il contrasto alla discriminazione, fino ad un'attività di campagna di sensibilizzazione. “Una legge importante, che ... Leggi su agi (Di domenica 19 giugno 2022) AGI - La Regioneha approvato lasullache ha lo scopo di rimuovere e prevenire tutte quelle barriere ed ostacoli che impediscono allecondi raggiungere la massima autonomia e indipendenza possibile. Si tratta dellaapprovata dal Consiglio Regionale delil 25 maggio scorso che ha accolto la proposta di169 del 21 giugno 2019, e che ha stanziato 5,5 milioni di euro per il triennio 2022-2024. Diverse sono le aree dove si interviene: come le politiche del lavoro, i trasporti e la mobilità, le politiche di welfare abitativo, lo sport, il contrasto alla discriminazione, fino ad un'attività di campagna di sensibilizzazione. “Unaimportante, che ...

