(Di domenica 19 giugno 2022)– “Il calcio è uno sport capace di aggregare, e l’obiettivo principale che ci siamo posti è quello di creare momenti di condivisione, di socializzazione, e quindi di togliere i ragazzi dalla strada, quei ragazzi che anon trovano molto da fare. Se poi otterremo dei risultati sul campo sarà anche meglio”. Fabio Gullo è il presidente dell’ASD, la neonata società sportiva di calcio a cinque, presentatapomeriggio aall’interno dei locali di Orarune, la storica sede del ComitatoComune che verrà adesso condivisa con la società sportiva ma anche con il circolo ricreativo degli anziani. A fare gli onori di casa Giuseppe Marceca, che della società è il segretario. Marceca ha spiegato come l’idea di creare la squadra di calcio a ...

MonrealeNews : Ieri la presentazione nella frazione alla presenza di diversi appassionati -

Nasce Pioppo Futsal, ieri l'ufficializzazione: "Perché il nostro cuore è giallo verde" - FiloDiretto Quella di rappresentare la comunità pioppese attraverso lo sport, nel caso specifico il calcio a 5. Questo il significato nella nascita dell'Asd Pioppo Futsal, la nuova squadra di calcio a 5 della ...