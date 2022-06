MotoGP, GP Germania 2022, Zarco: “Speravo di superare Quartararo, ma non è stato così” (Di domenica 19 giugno 2022) “Sono stato molto aggressivo all’inizio. Quando Bagnaia è caduto, ho cercato di rimanere vicino a Quartararo, che sapevo avesse la gomma media; quindi Speravo di avere un’occasione per superarlo. Purtroppo però non è stato così, adesso sono veramente stanchissimo“. Queste sono le recenti parole di Johann Zarco, pilota della Ducati Pramac, dopo il secondo posto nel Gran Premio di Germania di MotoGP. Ottima performance, in generale, del protagonista di queste dichiarazioni, dietro soltanto a Fabio Quartararo nell’ordine d’arrivo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) “Sonomolto aggressivo all’inizio. Quando Bagnaia è caduto, ho cercato di rimanere vicino a, che sapevo avesse la gomma media; quindidi avere un’occasione per superarlo. Purtroppo però non è, adesso sono veramente stanchissimo“. Queste sono le recenti parole di Johann, pilota della Ducati Pramac, dopo il secondo posto nel Gran Premio didi. Ottima performance, in generale, del protagonista di queste dichiarazioni, dietro soltanto a Fabionell’ordine d’arrivo. SportFace.

