Marco Mengoni, il viaggio musicale del Re Matto fino a San Siro (Di domenica 19 giugno 2022) Ripercorriamo la decennale carriera di Marco Mengoni, primo ex concorrente di un talent-show italiano ad esibirsi in uno Stadio Con le due date a San Siro e all’Olimpico, rispettivamente domenica 19 e mercoledì 22 Giugno 2022, Marco Mengoni diventa ufficialmente il primo artista ex concorrente di un talent show italiano a tenere un concerto in uno Stadio. Best of e curiosità Dopo aver vinto X Factor, faceva parte della squadra di Morgan, nel 2010 Mengoni partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo direttamente nella categoria Big, come previsto quell’anno dal regolamento del talent-show che all’epoca andava ancora in onda su Raidue. Si classificherà terzo con la canzone “Credimi Ancora”, dietro a Pupo ed Emanuele Filiberto con Luca Canonici e a Valerio Scanu. Il ... Leggi su zon (Di domenica 19 giugno 2022) Ripercorriamo la decennale carriera di, primo ex concorrente di un talent-show italiano ad esibirsi in uno Stadio Con le due date a Sane all’Olimpico, rispettivamente domenica 19 e mercoledì 22 Giugno 2022,diventa ufficialmente il primo artista ex concorrente di un talent show italiano a tenere un concerto in uno Stadio. Best of e curiosità Dopo aver vinto X Factor, faceva parte della squadra di Morgan, nel 2010partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo direttamente nella categoria Big, come previsto quell’anno dal regolamento del talent-show che all’epoca andava ancora in onda su Raidue. Si classificherà terzo con la canzone “Credimi Ancora”, dietro a Pupo ed Emanuele Filiberto con Luca Canonici e a Valerio Scanu. Il ...

Pubblicità

mengonimarco : Voi siete pazzi ?? #MarcoNegliStadi Domani, San Siro ?? - atm_informa : Domani 19 giugno, per il ritorno di Marco Mengoni allo stadio San Siro, M1 e M5 sono potenziate. Qui trovate orari… - mengonimarco : Domenica 19 giugno San Siro #MarcoNegliStadi ?? - flazia24 : RT @mengonimarco: Erano passati 910 giorni dall’ultima volta su un mio palco… ora ne mancano solo 3 per San Siro, non vedo l’ora! #MarcoNe… - flazia24 : RT @mengonimarco: Rilassati e stacca la spina! La nuova playlist per l’estate ?? -