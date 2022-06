Kilimangiaro Estate 2022 | prima puntata 19 giugno

(Di domenica 19 giugno 2022) Il 19va in onda, alle 21:20 su Rai 3, ladi, la versione estiva ed inserata del celebre programma pomeridiano della domenica della terza rete Rai dedicato ai viaggi ed alla scoperta delle curiosità dalla natura e dalla scienza. A condurre anche questa versione, così come quella pomeridiana, c’è Camila Raznovich., ospitiNellasono proposti documentari sulla Ruta dei Laghi della Patagonia, sul Madagascar e sulla Cina “on the road”. Il primo ospite della serata sarà il grande Vittorio Storaro, direttore della fotografia vincitore di tre premi Oscar, ...

Pubblicità

Alessandropans7 : RT @DivulgoConAnsia: Tornano le domeniche sera geniali, alla Leonardo da Vinci. Doppia razione di cultura ore 20:25 #SapiensFiles con @Offi… - SerieTvserie : Kilimangiaro Estate 2022: puntata 19 giugno, cast ed ospiti - OfficialTozzi : RT @DivulgoConAnsia: Tornano le domeniche sera geniali, alla Leonardo da Vinci. Doppia razione di cultura ore 20:25 #SapiensFiles con @Offi… - darechd : RT @DivulgoConAnsia: Tornano le domeniche sera geniali, alla Leonardo da Vinci. Doppia razione di cultura ore 20:25 #SapiensFiles con @Offi… - shjgio1 : RT @DivulgoConAnsia: Tornano le domeniche sera geniali, alla Leonardo da Vinci. Doppia razione di cultura ore 20:25 #SapiensFiles con @Offi… -

... Mina Settembre (fiction serie tv), in onda dalle 21.40 su Rai 1 9 - 1 - 1 , 9 - 1 - 1: Lone Star e The Blacklist (serie tv), in onda dalle 21.05 su Rai 2, in onda dalle 21.20 su ......35 - Felicita' - La stagione dell'amore Rai 3 18:00 - Tgr La Marciliana di Chioggia 19:00 - Tg3 19:30 - Tg Regione 20:00 - Blob 20:25 - Sapiens Files - Un solo pianeta 21:25 -23:...Tutto quello che c'è da sapere su Kilimangiaro Estate 2022, la versione estiva e in prima serata dello storico programma di Rai 3 ...Torna Kilimangiaro Estate, spin-off di un'altra delle storiche trasmissioni di Rai3. Sempre all'insegna del viaggio, dell'ambiente, della ...