Kenya, posa della prima pietra a Nairobi per la cittadella della salute psichiatrica made in Italy (Di domenica 19 giugno 2022) È tutto italiano il progetto per il “Kenya International Mental Wellness Hospital”, la nuova cittadella della salute psichiatrica che sorgerà alla periferia di Nairobi. Gli artefici dell’iniziativa sono Gruppo San Donato e GKSD Investment Holding Group, su impulso del governo keniota che, con il nuovo ospedale, vuole dare una risposta concreta alla piaga del disagio mentale, in forte aumento negli ultimi anni, all’interno del Paese. Alla posa della prima pietra, presenti il presidente della Repubblica del Kenya, Uhuru Kenyatta, con diversi ministri del suo governo, il ministro degli Esteri, Luigi Di ... Leggi su ildenaro (Di domenica 19 giugno 2022) È tutto italiano il progetto per il “International Mental Wellness Hospital”, la nuova cittache sorgerà alla periferia di. Gli artefici dell’iniziativa sono Gruppo San Donato e GKSD Investment Holding Group, su impulso del governo keniota che, con il nuovo ospedale, vuole dare una risposta concreta alla piaga del disagio mentale, in forte aumento negli ultimi anni, all’interno del Paese. Alla, presenti il presidenteRepubblica del, Uhurutta, con diversi ministri del suo governo, il ministro degli Esteri, Luigi Di ...

Pubblicità

luigidimaio : Con il pres ???? Kenyatta per posa prima pietra di un nuovo Ospedale. Progettazione sarà di GSK Engineering del… - Sentenza_Max : RT @luigidimaio: Con il pres ???? Kenyatta per posa prima pietra di un nuovo Ospedale. Progettazione sarà di GSK Engineering del @grupposando… - Agos71660975 : RT @luigidimaio: Con il pres ???? Kenyatta per posa prima pietra di un nuovo Ospedale. Progettazione sarà di GSK Engineering del @grupposando… - RobertaFazio7 : RT @luigidimaio: Con il pres ???? Kenyatta per posa prima pietra di un nuovo Ospedale. Progettazione sarà di GSK Engineering del @grupposando… - FabrizioLobasso : RT @luigidimaio: Con il pres ???? Kenyatta per posa prima pietra di un nuovo Ospedale. Progettazione sarà di GSK Engineering del @grupposando… -