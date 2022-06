Il progetto di Ronaldo: Marcelo e Dani Alves insieme al Valladolid (Di domenica 19 giugno 2022) . Il Fenomeno punta i due terzini brasiliani Come rivelato da ‘UOL’ Ronaldo il Fenomeno, proprietario del Valladolid, starebbe pensando di riunire Marcelo e Dani Alves, i terzini che hanno fatto la fortuna di Real e Barcellona e della Nazionale brasiliana. I due giocatori saranno liberi di firmare con chi vogliono dopo il 30 giugno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) . Il Fenomeno punta i due terzini brasiliani Come rivelato da ‘UOL’il Fenomeno, proprietario del, starebbe pensando di riunire, i terzini che hanno fatto la fortuna di Real e Barcellona e della Nazionale brasiliana. I due giocatori saranno liberi di firmare con chi vogliono dopo il 30 giugno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

infoitsport : Il progetto di Ronaldo, il Fenomeno: portare Dani Alves e Marcelo nel suo Valladolid - thomas_novello9 : @HikkyLaky38 @gigipoletti De ligt c'entrava niente, rimane tra i top del ruolo e andrà via l'anno prossimo perché n… - CellaVinaria10 : @LeonettiFrank Se hai un progetto vero, ogni giocatore diventa un valore. Se non c'è l'hai, anche Ronaldo può diventare un peso. - Rematto4 : @DrBlackMrWhite1 @StefanoVerre1 @SCUtweet O prendere un vice vlahovic di 20 anni e non 35 ecc , ma è un gigante che… - iltammo : @Gianpaolo_5 Progetto juve era: riprendiamo allegri e rivinciamo lo scudetto.. con ronaldo che partiva (e lo sapeva… -