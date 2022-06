Gas, ecco il piano per le scorte (Di domenica 19 giugno 2022) Depositi pieni al 54%, bisogna arrivare al 90%. Il governo preme su Snam per aumentare acquisti e stoccaggi Leggi su lastampa (Di domenica 19 giugno 2022) Depositi pieni al 54%, bisogna arrivare al 90%. Il governo preme su Snam per aumentare acquisti e stoccaggi

Pubblicità

NicolaPorro : ?? Oggi il #Cremlino ha ridotto anche il flusso di gas verso l’Italia senza fornire spiegazioni. Ecco di quanto???? - GessaMarta : RT @Camillamariani4: Scusate, non reggo più l'isteria, ad ogni peto che fanno 'Ecco, ora ci chiudono tutti in casa, tolgono la luce, il gas… - animarock80 : Caro prezzi, luce e gas raddoppiano: ecco dove - Antony18616252 : RT @Camillamariani4: Scusate, non reggo più l'isteria, ad ogni peto che fanno 'Ecco, ora ci chiudono tutti in casa, tolgono la luce, il gas… - ilgiornale : In tre città il maggiore aumento per i costi: ecco la classifica città per città -