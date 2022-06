Francia, elezioni: Macron crolla e resta senza maggioranza assoluta. Boom di voti e seggi decuplicati per Le Pen (Di domenica 19 giugno 2022) Un segnale negativo anche per le sinistre italiane e per il premier Draghi, che da sempre si trovava in pieno accordo col collega francese. Che, indebolito dall'insuccesso elettorale, non avrà forse quel peso che aveva avuto finora in Europa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 19 giugno 2022) Un segnale negativo anche per le sinistre italiane e per il premier Draghi, che da sempre si trovava in pieno accordo col collega francese. Che, indebolito dall'insuccesso elettorale, non avrà forse quel peso che aveva avuto finora in Europa L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Francia, seggi aperti per il secondo turno delle elezioni legislative #ANSA - Corriere : Elezioni legislative in Francia, Macron-Mélenchon: è l’ora della verità per la République - LaStampa : Elezioni legislative in Francia, exit-poll secondo turno: Macron crolla e perde la maggioranza assoluta - TV7Benevento : Elezioni Francia, exit poll: Macron perde maggioranza assoluta - - ccfashionbycc : RT @LaStampa: Elezioni legislative in Francia, exit-poll secondo turno: Macron crolla e perde la maggioranza assoluta -