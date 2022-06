F1: Sainz, 'le ho provate tutte per superare Verstappen (Di domenica 19 giugno 2022) Montreal, 19 giu. (Adnkronos) - "Ho spinto a tutta, non ho lasciato un centimetro in frenata e vicino alle barriere. Le ho provate tutte per superare Verstappen. Non avevamo abbastanza velocità per avvicinarci a sufficienza nel tornante. La cosa positiva è che eravamo più veloci in tutta la gara, ci è mancato qualcosa per il sorpasso". Lo ha detto il pilota della Ferrari Carlos Sainz dopo il secondo posto nel Gp del Canada di Formula 1. "Siamo contenti per come siamo riusciti a mettere pressione, siamo arrivati vicinissimi a vincere, continueremo a provarci nella prossima gara", ha aggiunto lo spagnolo. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Montreal, 19 giu. (Adnkronos) - "Ho spinto a tutta, non ho lasciato un centimetro in frenata e vicino alle barriere. Le hoper. Non avevamo abbastanza velocità per avvicinarci a sufficienza nel tornante. La cosa positiva è che eravamo più veloci in tutta la gara, ci è mancato qualcosa per il sorpasso". Lo ha detto il pilota della Ferrari Carlosdopo il secondo posto nel Gp del Canada di Formula 1. "Siamo contenti per come siamo riusciti a mettere pressione, siamo arrivati vicinissimi a vincere, continueremo a provarci nella prossima gara", ha aggiunto lo spagnolo.

