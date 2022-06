Elena | la lunga agonia dopo 11 coltellate Il gip | Freddezza spaventosa della madre Può uccidere ancora

(Di domenica 19 giugno 2022) In 15 pagine l'ordinanza ribadisce la "pericolosità" di Martina Patti. Il presidente Nunzio Sarpietro: "L’indagata è apparsa assolutamente lucida. Durante l’interrogatorio non ha manifestato alcun segno di pentimento". I funerali mercoledì nel duomo di Catania

Il Procuratore ha fatto sapere che Del Pozzo non è morta sul colpo, ma è deceduta dopo una agonia durata più di un'ora. Martina Patti, tra le oltre undici coltellate, ne ha inflitta... I gip e il Procuratore tornano a parlare dell'omicidio di Elena De Pozzo. La piccola è morta tra atroci sofferenze e la madre potrebbe ancora uccidere. Martina Patti: 'Non ricordo di averla sotterrata' di Salvo Palazzolo. L'ha portata nel campo con la scusa di un gioco e l'ha poi coperta con un sacco prima di accoltellarla. L'esito dell'autopsia e de...