Cuciniamo insieme | sedani in umido alla chiantigiana

(Di domenica 19 giugno 2022) L’estate sta arrivando, anzi già bussa con un caldo notevole e anticipato alle porte del tempo. È bene dunque in cucina pensare a ricette semplici, leggere che ci diano anche apporti di vitamina e di sali per combattere calura e arsura. A questo soccorre ampiamente il sedano. Se vi capita provate quello nero di Trevi, è uno spettacolo di sapori, ricco di vitamine, falovonoidi, amico della digestione e con un certo potere saziante. Non a caso nei regimi ipocalorici è un protagonista. Ma qui la scelta antica di questo toscanissimo piatto deriva dal fatto che il sedano costa poco. Per farlo al meglio scegliete il sedano a coste verdi che è più tenace e si presta megliocottura mentre per il pinzimonio, quello a coste bianche, non ha rivali. Ingredienti - Un mazzo di sedano a coste verdi di almeno mezzo chilo, un bicchiere di vino bianco 400 grammi di passata ...