(Di domenica 19 giugno 2022) Juanpotrebbe lasciare la? Due leper il futuro delcon Inter e Romafinestra Il futuro dipotrebbe essere in bilico nonostante il rinnovo degli ultimi mesi. A fare il punto della situazione ci ha pensato Tuttosport. Il terzino bianconero, nonostante sia un leader della squadra, potrebbe anche essere ceduto per liberarsi di un ingaggio pesante. Gli estimatori non mancano soprattutto in Italia con Inter e Romafinestra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: #Juventus, scoppia il caso: addio a un fedelissimo di #Allegri! I DETTAGLI? - JuventusUn : #Juventus, scoppia il caso: addio a un fedelissimo di #Allegri! I DETTAGLI? -

Calcio News 24

Juanpotrebbe lasciare la Juve Due le piste per il futuro del colombiano con Inter e Roma alla finestra Il futuro dipotrebbe essere in bilico nonostante il rinnovo degli ultimi mesi. A fare il punto della situazione ci ha pensato Tuttosport. Il terzino bianconero, nonostante sia un leader della squadra, ...Calciomercato Juventus, fa la fine di Dybala: l'ultima indiscrezione rilanciata da Tuttosport è clamorosa. Allegri ne saluta un altro Il week end è filato liscio per la Juventus, con il quartier ... Cuadrado addio alla Juve Due piste per l’esterno colombiano Ci stiano riferendo a Juan Cuadrado. Il colombiano, infatti, non ha trovato l’intesa con la dirigenza per il rinnovo del suo contratto, salvo decidere di avvalersi dell’opzione presente nello stesso, ...Il giocatore ha escluso trattative per il prolungamento. Che restano possibili da qui a giugno 2023, ma i precedenti di quest'anno dicono che la linea del club va in un'altra direzione. La distanza tr ...