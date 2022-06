Corea del Nord, dopo il Covid è allarme per “epidemia” intestinale acuta (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – dopo il Covid, è allarme in Corea del Nord per una “epidemia enterica acuta”, che si è diffusa dalla città di Haeju,?nella provincia dello Hwanghae Meridionale. Secondo quanto riportano i media statali, sono almeno 800 le famiglie colpite da questo virus che interessa l’apparato gastrointestinale e che secondo i funzionari sudCoreani potrebbe essere colera o tifo. Il nuovo focolaio, segnalato per la prima volta giovedì, mette ulteriormente a dura prova il paese già colpito da un’ondata di infezioni da Covid-19. Kim Jong-un, riporta l’agenzia di stampa statale KCNA, ha già messo in atto misure di prevenzione, comprese le quarantene, lo “screening intensivo per tutti i residenti” e il trattamento ... Leggi su italiasera (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) –il, èindelper una “enterica”, che si è diffusa dalla città di Haeju,?nella provincia dello Hwanghae Meridionale. Secondo quanto riportano i media statali, sono almeno 800 le famiglie colpite da questo virus che interessa l’apparato gastroe che secondo i funzionari sudni potrebbe essere colera o tifo. Il nuovo focolaio, segnalato per la prima volta giovedì, mette ulteriormente a dura prova il paese già colpito da un’ondata di infezioni da-19. Kim Jong-un, riporta l’agenzia di stampa statale KCNA, ha già messo in atto misure di prevenzione, comprese le quarantene, lo “screening intensivo per tutti i residenti” e il trattamento ...

Pubblicità

gippu1 : 20 anni fa, #18giugno 2002, Italia-Corea del Sud ovvero: Byron Moreno, l'acqua santa di Trapattoni, eccetera. Ecco… - GoalItalia : Sono trascorsi 20 anni esatti da QUELLA partita. Corea del Sud-Italia, una sconfitta e un arbitraggio che nessuno… - santegidionews : Si muore perché cattolici in Indonesia, India, Corea del Nord, Iraq, Siria, Egitto, Nigeria, Kenya. I cristiani del… - zazoomblog : Ultime Notizie – Corea del Nord dopo il Covid è allarme per “epidemia” intestinale acuta - #Ultime #Notizie #Corea… - mar_tannies : RT @JEREMIAHVLSK: Volevo nascere in Corea così mi beccavo le pubblicità dei bangtan a qualsiasi ora del giorno no invece ho Gerry Scotti e… -