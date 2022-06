Azzolina | “No all’abbandono degli animali”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 19 giugno 2022) Ogni anno con l’arrivo dell’estate si intensifica il dramma dell’abbandono didomestici. Evidentemente c’è ancora chi considera un cane o un gatto come un amico “stagionale” e non un membro della famiglia a tutti gli effetti. Abbandonare gli, oltre che un gesto disumano e incivile, è reato. Si possono fare diverse cose per arginare il fenomeno. Bisogna denunciare i casi di abbandono e sensibilizzare le persone. E bisogna migliorare i servizi, cercando di rendere il Paese sempre più pet friendly. Va in questa direzione una bella iniziativa di Trenitalia che mi sento di condividere: fino al 15 settembre gli, anche di grande taglia, potranno viaggiare gratis tutti i giorni della settimana su tutti i treni a lunga percorrenza, Frecce comprese. Bravi. L'articolo L'Opinionista.