Americani catturati in Ucraina: video trasmessi dalla TV russa (Di domenica 19 giugno 2022) La TV russa ha trasmesso dei video di due Americani, Andy Huynh e Alexander Drueke, catturati in Ucraina dalle forze russe. I due, offertisi di unirsi all'esercito ucraino, erano scomparsi a seguito di una complicazione di una missione. Il Dipartimento di Stato a Washington ha dichiarato che sta monitorando da vicino la situazione. La Russia

