Alex Rins non correrà al GP di Germania per concentrarsi sul ritorno ad Assen (Di domenica 19 giugno 2022) Dopo aver discusso con il suo equipaggio e il management della Suzuki, Alex Rins ha deciso di saltare il resto del weekend del GP di Germania a Sachsenring. Cosa succede ad Alex Rins Sebbene sia stato autorizzato a guidare dal Dr. Xavier Mir a Barcellona e dal Dr. Angel Charte sul circuito, e abbia preso parte coraggiosamente alle sessioni di FP1, FP2 e FP3, Rins ha sentito più dolore al polso infortunato di quanto si aspettasse. Per evitare di esacerbare ulteriormente l’infortunio e per fare una rimonta completa il prima possibile, non prenderà più parte al procedimento. Rins proseguirà ora il percorso di recupero impostato per lui dopo la rottura dell’osso piramidale/triquetrale, che prevede terapia elettromagnetica e un ciclo di riposo e antinfiammatori, nella ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 19 giugno 2022) Dopo aver discusso con il suo equipaggio e il management della Suzuki,ha deciso di saltare il resto del weekend del GP dia Sachsenring. Cosa succede adSebbene sia stato autorizzato a guidare dal Dr. Xavier Mir a Barcellona e dal Dr. Angel Charte sul circuito, e abbia preso parte coraggiosamente alle sessioni di FP1, FP2 e FP3,ha sentito più dolore al polso infortunato di quanto si aspettasse. Per evitare di esacerbare ulteriormente l’infortunio e per fare una rimonta completa il prima possibile, non prenderà più parte al procedimento.proseguirà ora il percorso di recupero impostato per lui dopo la rottura dell’osso piramidale/triquetrale, che prevede terapia elettromagnetica e un ciclo di riposo e antinfiammatori, nella ...

Pubblicità

motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Alex Rins non va oltre la FP3: troppo dolore) è stato pubblicato su Motormaniaci -… - MotorcycleSp : In seguito all'incidente in cui è stato uno dei nomi coinvolti nell'inizio della gara di Barcellona,... #MotoGP… - MotorcycleSp : Gresini spera di mantenere Fabio DigiannAntonio ed è consapevole che Enea Bastianini dovrebbe lascia... #MotoGP… - sportal_it : Suzuki, passo indietro di Alex Rins: Livio Suppo chiarisce - streghetta52 : Non prenderà parte alle qualifiche né al GP Alex Rins, ancora dolorante al polso infortunato nel GP di Catalogna #GermanGP #MotoGP -